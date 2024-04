Minaccia la ex: «Fammi vedere i bambini o ti sparo». A processo per stalking un 39enne

FILOTTRANO - L’avrebbe raggiunta in auto, fino ad Ancona, dove era andata con i figli minorenni a mangiare un panino in un fast food della Baraccola. «Fammi vedere i bambini o ti sparo», l’avrebbe minacciata, facendole vedere quella che sembrava una pistola tenuta nella cintura dei pantaloni. A vivere nell’incubo, per quasi un anno, è stata una mamma di 36 anni. La donna, stando alle accuse, è stata perseguitata dall’ex compagno che aveva deciso di lasciare. Da giugno 2021 fino a gennaio 2022 l’uomo le avrebbe reso la vita impossibile alimentando in lei ansia e paura per la sua vita e quella dei suoi familiari. Telefonate continue, pedinamenti, messaggi, sfuriate. Poi sono arrivate le minacce, anche di morte. «Ti do fuoco all'auto», le avrebbe detto in più occasioni, chiamandola di continuo con la scusa che voleva vedere i bambini. L’uomo è finito a processo per stalking al tribunale di Ancona, davanti alla giudice Francesca Grassi. Oggi è stato sentito in aula e ha dato una versione diversa dei fatti di cui è accusato. «Non ho mai minacciato nessuno - ha sostenuto - volevo solo stare con i miei figli».

L’imputato, 39 anni, siciliano, è difeso dall’avvocato Rino Bartera. Il giorno della minaccia con la pistola risale al 16 ottobre del 2021. Era in auto quando avrebbe fatto vedere l’arma alla ex, fuori dal fast food. La pistola non è mai stata trovata però in sede di perquisizione in casa. Sarebbe stato un cellulare stando all’imputato. La coppia ha vissuto a Filottrano dove risiede tuttora la vittima. Prossima udienza il 2 luglio. La 36enne è parte civile con l'avvocato Agnese Focante.