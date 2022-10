«Siamo solo amici», ma il 70enne vuole fare sesso con lei: parte lo stalking

ANCONA - Lei 60 anni, lui circa 70. Tra i due era iniziata un’amicizia finché l’uomo non le ha reso la vita impossibile:secondo quanto ricostruito dalla polizia infatti, il 70enne era troppo insistente nell’ “andare oltre” quel rapporto amicale durato un paio di anni. Le richieste di fare sesso erano diventati pressanti al punto che, al rifiuto della donna, lui avrebbe iniziato a minacciarla davanti ad altre persone per diverso tempo.

La divisione Polizia anticrimine ha quindi iniziato gli accertamenti, dopo i quali è scattato l’ammonimento per lo stalker: non potrà avvicinarsi alla ormai ex amica.