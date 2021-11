Minacce e schiaffi alla compagna: il 40enne non potrà più avvicinarsi a lei

Per diversi mesi è stata vittima di minacce e violenze psicologiche che sono sfociate anche in episodi di aggressioni ma, alla fine, si è convinta a denunciare il proprio stalker alla polizia. E' quanto accaduto a Senigallia. La donna fin dal principio della loro relazione sospettava della gelosia del compagno, 40enne di origine est-europea, ma, nonostante questo, aveva deciso di continuare a frequentarlo. Bastava poco per farlo scattare: una chiamata non risposta o la telefonata di qualche amico e subito lui si arrabbiava. La donna, dopo qualche mese, ha deciso così di lasciarlo sfruttando anche il fatto che lui si era allontanato per motivi di lavoro. Dopo qualche tira e molla, però, i due sono tornati a convivere finché non sono ricominciate le liti furibonde e finché lui non l'ha colpita al volto procurandole una lieve escoriazione. A quel punto si è decisa a denunciarlo per stalking alla polizia di Senigallia.

Immediatamente, gli agenti del Settore Anticrimine (formati per la trattazione di questo genere di reati e in ottemperanza alle recenti disposizioni di legge emanate a tutela delle fasce deboli, il cosiddetto Codice Rosso), hanno avviato gli accertamenti, informando l’autorità giudiziaria. Quest'ultima, verificata la gravità delle condotte, ha emesso un provvedimento cautelare con il quale ha vietato all’uomo di avvicinarsi a lei e a tutti i luoghi da questa frequentati. La polizia ha dato così esecuzione al provvedimento.

No alla violenza: l'iniziativa della questura

Per sensibilizzare la cittadinanza sull’importanza del fenomeno e sulle metodologie di approccio multisettoriale al tema, personale del Commissariato di Senigallia, nell’ambito delle iniziative organizzate dalla Questura di Ancona, nella mattinata di domani, in cui ricorre la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, sarà presente in piazza Roma, con proprio personale, per fornire adeguate informazioni e consigli.