Appostamenti, minacce e offese ad una ragazza che non conosce: stalker 60enne in arresto

ANCONA - Ancora un ammonimento per stalking, firmato dal Questore Capocasa, notificato nei giorni scorsi ad un cittadino algerino di 60 anni senza fissa dimora. Il provvedimento si è reso necessario in quanto il sessantenne ha assunto nei confronti di una ragazza di 30 anni, anconetana, comportamenti molesti tra appostamenti, minacce, commenti volgari, offese gratuite per strada ed in prossimità del luogo di lavoro e di residenza della vittima.

Il perdurare di questi comportamenti ha indotto la donna a rivolgersi alle forze dell’ordine. Il Questore di Ancona ha emesso lo scorso 26 novembre il provvedimento dell’Ammonimento, intimando allo stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva. L’algerino invece, nel tardo pomeriggio di ieri 27 ottobre, si è ripresentato presso l’esercizio commerciale dove la donna lavora, in Piazza Roma. A quel punto i poliziotti delle Volanti lo hanno arrestato con l'accusa di stalking aggravato, in quanto aveva provocato alla 30enne un perdurante stato di ansia e timore per la sua incolumità, costringendola a cambiare le proprie abitudini di vita per paura di essere aggredita dal molestatore.