Stalking alla ex moglie dopo la morte della figlia, assolto per vizio di mente

OSIMO - La perdita della figlia di 23 anni, afflitta dall’anoressia e arrivata a suicidarsi, lo ha segnato profondamente al punto di iniziare una battaglia a suon di manifesti appesi in mezza città per accusare la ex moglie. «È pericolosa e truffatrice, io ci ho rimesso per anni, anche una figlia». Il contenuto delle scritte hanno portato a processo davanti alla giudice Martina Marinangeli un 71enne osimano accusato di stalking e diffamazione. Oggi è stato assolto per vizio di mente. Avrà una libertà vigilata e dovrà curarsi. Sull’anziano era stata disposta una perizia psichiatrica. A chiederla era stata la parte civile, a dibattimento ormai concluso, e la giudice ha accolto la richiesta. L'incarico, conferito a maggio ad uno psichiatra scelto dal tribunale, Luigi Berloni, ha chiarito che l’imputato non era pienamente capace di intendere e di volere dopo lo choc subito per la morte della figlia e quindi non in grado di affrontare un giudizio.

La richiesta di perizia psichiatrica era stata condivisa dalla pubblica accusa, la pm Valeria Cigliola, e dalla difesa rappresentata dall'avvocato Nicoletta Pelinga. Inizialmente la ex moglie aveva cercato di ignorare quei messaggi, piegata dal dolore della perdita della ragazza, venuta a mancare nel 2014, poi aveva deciso di denunciare l’ex marito ai carabinieri. La querela è stata fatta ad ottobre del 2022. La donna era parte civile con l’avvocato Alessandro Antonelli.