Pedinata, insultata e tirata per i capelli perché usciva con il suo ex. Processo bis per la stalker

ANCONA - Per un mese l’avrebbe ossessionata, accecata da una gelosia perché il suo ex fidanzato, con il quale forse non era del tutto finita, usciva con lei, dieci anni poi giovane. «Dove sei? Stai con lui vero?», le scriveva su whatsapp. Non una volta ma decine e decine, pedinandola, telefonandole di continuo. Anche in stazione si presentava, aspettando che tornasse in treno dall’università che frequentava. Tutto questo per un 33enne dominicano di cui si era invaghita e non accettava che la storia era finita. Con l’accusa di stalking e lesioni una 43enne cubana è a processo al tribunale dorico, davanti al giudice Matteo Di Battista. Un processo bis per lei con la stessa vittima e per la quale ha avuto già una condanna, per atti persecutori derubricati in molestie, ad ottobre scorso (ha preso due anni e 500 euro di multa).

Nel processo in corso gli episodi sono complementari a quelli della condanna. Tra gennaio e febbraio del 2019 la cubana avrebbe preso di mira la 31enne, anconetana, studentessa, parte civile nel procedimento con l'avvocato Jacopo Saccomani. La giovane stava uscendo con il 33enne di Santo Domingo, molto bello, con cui l’imputata aveva avuto una relazione ancora non del tutto finita. La cubana, stando alle accuse, si è presentata perfino alla stazione di Ancona, il 19 febbraio del 2020, ad attendere che la studentessa rientrasse in treno dall'università, per aggredirla verbalmente. In un'altra occasione avrebbe raggiunto la coppia al parco della Cittadella e lì avrebbe preso per i capelli l'anconetana che si è fatta poi medicare in pronto soccorso con una prognosi di 5 giorni. C’era stata una denuncia alla polizia e l’avvio della fase giudiziaria. Gli atti persecutoribsarebberondurati fino a fine febbraio 2019. Prossima udienza il 22 febbraio per aprire il dibattimento.