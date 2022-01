Stalking, indagato il sindaco: accuse dalla dirigente comunale

Indagato per stalking il sindaco di Chiaravalle, Damiano Costantini. È un’accusa tutta da provare quella mossa nei confronti del Primo cittadino colpito da un provvedimento cautelare del gip che gli impedisce di avvicinarsi ad una dipendente comunale (la presunta vittima che lo ha accusato di atti persecutori) e di conseguenza, per non incontrarla, ad alcune delle stanze del palazzo comunale. Stando alle denunce della dipendente tra i due ci sarebbe stata una storia durata qualche anno. Al termine della relazione, però, sarebbero iniziati i problemi. Lui l’avrebbe tempestata di telefonate e messaggi per tornare insieme. La vittima avrebbe chiesto anche il trasferimento, che le sarebbe stato rigettato. Il sindaco avrebbe anche utilizzato il servizio di Whatsapp comunale per diramare un comunicato in cui sottolineava un disservizio a suo dire causato dalla dirigente. Gli episodi contestati vanno da maggio ad agosto 2021. Costantini da circa un mese e mezzo non può avvicinarsi a lei e non può neppure presenziare a riunioni di giunta e consigli comunali dove è prevista la presenza della donna.

Il provvedimento risalirebbe allo scorso dicembre e a fine anno il sindaco ha ricevuto l’avviso di chiusura indagini che ipotizzano i reati di atti persecutori e molestie. Attraverso il suo avvocato difensore Roberto Marini, il sindaco Costantini ha respinto tutte le accuse. Nessuno stalking a suo dire ma solo strumentalizzazione degli episodi di sopra descritti. In merito al trasferimento non le sarebbe stato negato, secondo la difesa, ma sarebbe stata lei a chiederlo in un momento in cui la legge lo impediva per le amministrazioni con meno di cento dipendenti. Poi, una volta sbloccata la normativa, lei avrebbe rifiutato lo spostamento.