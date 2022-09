Subisce stalking per 33 anni ma la condanna è di 20 mesi, la vittima: «Vale così poco la mia vita?»

FALCONARA - Non era nemmeno maggiorenne quando sono iniziate le prime persecuzioni. Pedinamenti, appostamenti, biglietti di minaccia lasciati sotto la porta di casa, incursioni sul suo balcone e la promessa che l’avrebbe sciolta nell’acido. “O mia o di nessun altro” le scriveva facendola vivere nel terrore per 33 anni. Ieri lo stalker, un falegname oggi 58enne, è stato condannato in abbreviato dalla gup Francesca De Palma a 20 mesi di carcere. «Vale così poco la mia vita? - ha detto la vittima alla lettura della sentenza, parte civile con l’avvocato Fabrizio Belfiore -. La vera condanna è stata la mia, 33 anni di terrore. Non potevo più fare nulla, lui era libero di andare al bar e uscire». La donna solo nel 2021 aveva fatto otto denunce. Per lo stalker a febbraio scorso erano scattate le manette. Una perquisizione fatta in casa dai carabinieri della Tenenza aveva fatto emergere prove gravi. In casa c’erano i biglietti minatori, una bottiglia di acido e materiale comprovante la sua ossessione sulla donna. A dicembre del 2021 l'imputato era arrivato a postare su Facebook anche una frase inquietante: "Dovrebbe essere sciolta in cento litri di acido muriatico".

Andava fermato il falegname e per questo le indagini hanno preso una accelerata con la richiesta da parte della Procura della misura cautelare poi ottenuta dal gip. Ieri l’imputato, difeso dagli avvocati Marco Pacchiarotti e Loris Montesi Casagrande, è stato tradotto in tribunale dalla polizia penitenziaria. In aula c’era anche la vittima. Sull’uomo è stata fatta una perizia psichiatrica che ha accertato un vizio parziale di mente e la pericolosità sociale. Quando la sentenza sarà definitiva lascerà il carcere per una Rems, una residenza sanitaria protetta. “Solo adesso posso tornare a vivere - ha detto la vittima ieri - ma gli episodi subito sono stati tanti in questi anni”. L’uomo era arrivato a piazzare tre telecamere davanti casa per sorvegliarla, una volta le ha tagliato i freni all’auto e usava stratagemmi come lasciare un pacchetto di sigarette sulla serranda del garage per capire se aveva preso o no l’auto. In una occasione lo aveva trovato anche sul tetto di casa che le puntava un fucile poi risultato un'arma giocattolo.