Aggredisce la sua ex, già perseguitata al telefono e pedinata: scatta il provvedimento del Questore

ANCONA – Avevano avuto una relazione durata qualche anno, trentenne lui e ventenne lei, al termine della quale lui non si era mai rassegnato alla fine della storia. Tanto che in una circostanza era stato fermato dai poliziotti a seguito di una lite in strada avvenuta con la sua ex: nell'occasione aveva spinto la giovane fino a farla cadere, prendendole in suo cellulare e gettandolo a terra.

Dopo indagini mirate effettuate dagli agenti, è emerso che il suo comportamento era riconducibile ad una forma di stalking: il 30enne cercava di contattare la sua ex con chiamate e messaggi assillanti, spesso attendendola sotto la sua abitazione o sul posto di lavoro. A seguito di tale condotta, perseverante ed ossessiva, annoverabile nella casistica di veri e propri atti persecutori, il Questore ha emesso - d'ufficio - la misura di prevenzione dell'ammonimento nei confronti dell'uomo, avvisandolo che, nel caso in cui dovesse reiterare la sua condotta verrà denunciato d'ufficio e la sua pena sarà aggravata.

Nello stesso periodo dello scorso anno erano stati emessi otto provvedimenti di ammonimento per stalking. Nei primi quattro mesi dell'anno corrente invece si è registrato un deciso trend, con circa tredici provvedimenti emessi fino ad oggi. E se lo scorso anno in totale sono stati emessi 30 ammonimenti, quest'anno il fenomeno non pare destinato a rallentare.