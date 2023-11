Inseguita fino al lavoro e poi minacciata dall'ex: «Esci o spacco tutto». Stalker condannato a 4 anni 

ANCONA – E' stato condannato a 4 anni e un mese di reclusione lo stalker arrestato l'8 novembre scorso dai carabinieri, a Falconara. Il 21enne, anconetano, avrebbe inseguito la ex fidanzata fino al posto di lavoro, dove era entrato minacciandola con queste parole: «Esci fuori o spacco tutto». Poi si era fatto trovare anche sotto casa della giovane. Voleva un chiarimento per un litigio che avevano avuto nei giorni precedenti. La vittima, una commessa di 20 anni, impaurita, lo aveva assecondato quando se lo era ritrovato in negozio, lungo corso Garibaldi, ad Ancona, per poi dirgli di andarsene o avrebbe chiamato i carabinieri. La sceneggiata era durata poco perché all'arrivo dei militari del 21enne non c'era più traccia in città. Il giovane è però poi tornando a farsi vivo nel pomeriggio, quando ha seguito la ex in moto mentre prendeva il bus e tornava a casa, a Falconara. L'aveva attesa sotto il portone, con una birra in mano. Con lei voleva solo un chiarimento perché, dopo un riavvicinamento che avrebbero avuto nel fine settimana, c'era stato un litigio e lui voleva delle spiegazioni. Sul ragazzo però pendeva già un'altra denuncia per stalking perché nei mesi scorsi avrebbe perseguitato la stessa ragazza con messaggi, telefonate e appostamenti, dopo la fine della loro relazione.

Per questo i carabinieri, che lo avevano trovato sotto casa della 20enne, lo avevano arrestato per stalking. Avrebbe avuto un modo minaccioso. Per chiarirsi con la giovane l'avrebbe portata in un parco vicino casa della ragazza. Lì era arrivata la pattuglia, allertata dalla madre della 20enne a cui proprio la ragazza si era rivolta già la mattina, segnalando la presenza dell'ex davanti al negozio dove lavora come commessa. L'arresto era stato poi convalidato e ieri è proseguita la direttissima davanti al giudice Pietro Merletti che ha inflitto una condanna pesante. In aula, prima della camera di consiglio, è stata sentita la vittima che ha raccontato dei precedenti, compresa una aggressione che non era inerente ai fatti ma riguarderebbero l'altra denuncia avviata. Il 21enne l'avrebbe afferrata per i capelli durante una delle loro discussioni, e tirandola un orecchino le aveva strappato il lobo dell'orecchio. Il 21enne in aula era difeso dall'avvocato Giacomo Girombelli. Il giudice ha confermato anche gli arresti domiciliari dove rimarrà.