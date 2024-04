Non può avvicinarsi ad una donna, lui la segue al lavoro e la minaccia: arrestato un 67enne

JESI - Nella serata di ieri gli agenti del Commissariato di Jesi hanno arrestato un cittadino jesino di 67 anni, in esecuzione di un'ordinanza di aggravamento della misura cautelare. La vicenda, diretta dal Vice Questore Paolo Arena, ha visto il coinvolgimento del personale di Polizia Giudiziaria. L'uomo, già oggetto di divieto di avvicinamento alla vittima, per presunti atti persecutori, ha commesso ripetute violazioni della misura. Si è avvicinato alla vittima nei luoghi di lavoro, si è aggirato nelle vicinanze cercando di farsi notare e ha aggredito verbalmente colleghi di lavoro della donna che lo hanno richiamato al rispetto della misura cautelare. In seguito alle segnalazioni del Commissariato, il Giudice per le Indagini Preliminari ha emesso un'ordinanza di aggravamento della misura, trasformandola negli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. L'uomo è stato quindi condotto presso la sua abitazione a disposizione dell'Autorità Giudiziaria.