Lei vuole troncare la storia, lui non ci sta: inizia l'incubo con appostamenti e pedinamenti 

ANCONA - Lei voleva troncare la relazione ma lui, giovane anconetano, non ne voleva sapere e ha cominciato ad appostarsi nei luoghi che la ragazza frequentava. Appostamenti che si verificavano anche sotto casa, in ore serali, continuati poi con pedinamenti. Per il ragazzo è scattato il divieto di avvicinamento e di comunicazione con la giovane.

L’indagine è stata portata avanti dalla squadra Mobile di Ancona, coordinata dal capo Carlo Pinto. E’ scaturita dalla denuncia presentata dalla ragazza., che ha raccontato agli agenti quella che è una vera e propria escalation persecutoria.