Tormenta la ex moglie con messaggi e chiamate: ammonito un 40enne

Non accettava la fine del loro matrimonio. Così la tempestava di messaggi vocali minacciosi, aggressioni verbali e frasi piene d'odio davanti ai figli: un uomo, italiano di 40 anni, è stato colpito dall'ammonimento disposto dal questore Cesare Capocasa.

In seguito alle indagini svolte dalla Divisione Anticrimine della questura di Ancona, guidate dalla dirigente Marina Pepe, è emerso che il 40enne per diverso tempo ha esercitato pressioni psicologiche nei confronti della ex di 36 anni, con l'intenzione di farla tornare sui suoi passi. Sentiti diversi testimoni e fatte le opportune verifiche è scattato così il provvedimento di ammonimento. L'uomo dovrà smetterla immediatamente di tartassare la 36enne.

A tal proposito ha aggiunto il questore:

«L’impennata di violenza non si arresta. Tante, troppe donne, continuano a subire maltrattamenti e a morire. Un inferno privato, che avviene spesso tra le mura domestiche, reso ancora più spettrale dalla pandemia. I numeri della violenza di genere, una donna ogni tre giorni è vittima di femminicidio, per sette donne su dieci l’aguzzino ha il volto del marito, compagno e fidanzato ed oltre 2.000 sono gli orfani di madre che non ci sono più, ci restituiscono l’immagine di una società che non riesce a liberare le donne da una gabbia culturale, che si trasforma in una prigione per molte di loro. Le armi del diritto, della legalità e della giustizia non sempre riescono ad arginare un fenomeno che richiede un deciso cambiamento culturale, più forte dell’indifferenza, dell’intolleranza e dell’ignoranza, capace di restituire a ciascuna donna il diritto a essere pienamente libera, pienamente se stessa».