Tormenta la sua ex con biglietti di minacce nella cassetta della posta, telefonate e insulti: 42enne stalker arrestato

JESI – Bigliettini pieni di insulti e minacce dentro la cassetta della posta ed una “ricognizione” costante sotto la casa della sua ex al volante della sua auto. Lo scorso martedì, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Jesi hanno proceduto all’arresto di un 42enne per atti persecutori. Nella tarda serata, una 43enne, ha segnalato al 112 la presenza dell’ex compagno sotto casa, quest’ultimo già più volte denunciato per maltrattamenti familiari ed atti persecutori e destinatario di ammonimento emesso dal Questore di Ancona.

All’arrivo dei Militari l’uomo si era già allontanato non prima, però, di aver inserito nella cassetta postale dell’abitazione della donna messaggi pesanti al suo indirizzo. Poco più tardi la donna ha segnalato che l’uomo stava effettuando continui passaggi sotto casa a bordo della sua macchina. Gli stessi Militari hanno nuovamente raggiunto l’abitazione e, non avendo riscontrato la sua presenza, hanno deciso di appostarsi in zona notandolo arrivare poco dopo ad elevata velocità e con la musica dell’autoradio ad altissimo volume e lo hanno fermato. I carabinieri hanno inoltre appurato che il 42enne si trovava in evidente stato di alterazione psicofisica per abuso di alcolici. Dopo il suo rifiuto di sottoporsi ad accertamenti mediante etilometro, hanno provveduto a ritirargli la patente di guida ed a sottoporre il veicolo a sequestro amministrativo.

Il 42enne è stato, poi, accompagnato in caserma dove è stata ricostruita l’intera vicenda. La donna lo aveva già più volte denunciato per maltrattamenti, avvenuti anche in presenza dei loro figli minori, e per atti persecutori, con molestie e minacce telefoniche. Denunce, queste, formalizzate presso il Commissariato di pubblica sicurezza di Jesi, che avevano portato il Questore di Ancona a notificargli un ammonimento invitandolo a cambiare condotta. La rabbia e la frustrazione hanno, però, prevalso. L’uomo è stato arrestato e condotto presso il carcere di Ancona. All’esito dell’udienza di convalida, il giudice ha disposto a suo carico la misura cautelare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico.