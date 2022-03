Perseguitato dall'ex fidanzata: ammonita per stalking una 44enne

ANCONA - L’amore malato non conosce genere. Ammonita per stalking una donna di 44 anni, residente fuori provincia, nei confronti di un uomo di 50 anni anconetano.

Il provvedimento disposto dal questore Cesare Capocasa si è reso necessario in quanto la donna, non accettando la fine della loro relazione, ha iniziato ad avere comportamenti molesti e ossessivi. Voleva ad ogni costo che lui non la lasciasse e ha iniziato anche a minacciare l’ex moglie e i figli di lui. Le minacce avvenivano attraverso messaggi ed mail. Così terrorizzato per lui e per la sua famiglia, il 50enne si è rivolto alla polizia. Al termine dell’attività istruttoria, il questore di Ancona ha emesso il provvedimento dell’Ammonimento intimando alla stalker di interrompere ogni tipo di contatto e condotta lesiva.