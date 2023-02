Esce di casa per andare a scuola e scompare: ore di paura per un ragazzo. Scattano le ricerche in tutto l'entroterra

STAFFOLO - Sono ore di apprensione a Staffolo per la scomparsa di un 17enne del posto, di cui si sono perse le tracce dalla giornata di ieri (2 febbraio). Da una prima ricostruzione il ragazzo è uscito di casa per andare a scuola, a Jesi, e non ha più fatto rientro a casa.

L'entroterra, fino a Cingoli, è battuto dai volontari della protezione civile, dai carabinieri e dai vigili del fuoco. Utilizzate anche le unità cinofile. Nelle ultime ore sembrerebbe essere stato ritrovato il suo telefono cellulare ma del ragazzo non c'è traccia.

SERVIZIO IN AGGIORNAMENTO