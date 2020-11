La festa diventa semplice decorazione, ma Staffolo non rinuncia al suo Halloween

Viste tutte le restrizioni vigenti dall'ultimo dpcm, la proloco di Staffolo ha deciso comunque di addobbare il paese e celebrare così Halloween. A dirlo è la presidente Giulia Maria Bastari, confermando come i preparativi si siano svolti rispettando tutte le regole, grazie alla suddivisione dei compiti.

“L'idea è nata per non privare i bambini della festa autunnale. - si legge in una nota stampa - Infatti semplicemente passeggiando per il paese i ragazzi possono vedere per giorni scorci "da paura”. La presidente ha voluto poi precisare che l'iniziativa si incanala nel filone delle azioni volte a non eliminare eventi dal calendario ma adattandole al nuovo concetto di “normalità". «Abbiamo voluto tramutare una festa di una notte in più giorni lasciando le decorazioni per tutto il ponte dei morti così da consentire un più ampio periodo di visione. Il comitato dell'associazione è fermamente convinto che, di questi, tempi è importante non arrendersi ma cercare di fare il massimo del possibile».