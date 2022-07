Nello stabilimento balneare c'erano 3 lavoratori in nero: per il titolare multa da 25mila euro

SENIGALLIA - Tre lavoratori in nero all'interno dello stabilimento balneare e 25mila euro di multa per il titolare. E' questo il bilancio dei controlli da parte dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Ancona. I militari, nel corso di alcuni controlli svolti nella giornata di ieri, hanno sorpreso tre lavoratori senza contratto all'interno della struttura. La loro retribuzione infatti veniva corrisposta soltanto in contanti. Per il titolare è stata elevata una sanzione di ben 25mila euro e sono stati recuperati contributi per 1.500 euro.