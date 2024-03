Sputi e pugni dopo il pranzo in famiglia, padre e figlio a processo per lesioni

ANCONA - Il pranzo in famiglia finisce a botte, con un ferito che si è rotto il femore e padre e figlio a processo per lesioni aggravate in concorso. La parentela allargata si era ritrovata per il pranzo di Pasqua, prendendo in affitto una depandance all'intero di una comunità terapeutica per sieropisitivi, alle porte della città. La giornata era proseguita bene ma poi, sul finire del pomeriggio, c’era stato un problema con la luce, che saltava di continuo. Il nucleo familiare doveva mettere a posto e per risolvere l’inconveniente si era fatto luce con le torce dei cellulari. Uno dei parenti era poi andato a chiedere spiegazioni alla struttura della comunità sulla corrente che andava e veniva. È scoppiato un parapiglia. La vicenda è stata ricostruita ieri in tribunale, davanti alla giudice Paola Moscaroli, dove sono imputati padre e figlio, di 73 e 41 anni, difesi dall’avvocato Andrea Bordoni. Parte civile con l’avvocato Marina Magistrelli uno degli ospiti della comunità di recupero, un 62enne, vittima dell’aggressione avvenuta nel parapiglia, finito in ospedale con il femore di una gamba rotto e più di 40 giorni di prognosi. Stando all’accusa padre e figlio, nel bel mezzo della discussione, avrebbero spinto e dato un pugno al 62enne, facendolo finire contro dei vasi di fiori e poi a terra. Per la difesa le cose sarebbero andate diversamente. La famiglia che stava festeggiando la Pasqua con un pranzo si sarebbe trovata nel parapiglia scoppiato per la discussione della luce, aggredita con sputi e stampelle. Il fatto risale al 1 aprile del 2018.

Nelle testimonianze rese ieri in udienza è stato sentito unospite della casa alloggio che ha raccontato di essersi affacciato fuori dopo aver sentito litigare e di aver visto uno dei due imputati dare una spinta alla vittima e poi un pugno, sostenendo pure che fosse ubriaco. La sorella dell'imputato, che è anche la figlia del 73enne sempre a processo, ha riferito invece che mentre sistemavano la stanza era andata via la luce tanto che avevano usato le torce dei cellulari. «Mio padre è andato a chiedere spiegazioni - ha raccontato la donna in aula - ho sentito urlare e quando l'ho raggiunto c'era chi ci sputava, chi brandiva delle stampelle, ci siamo spaventati e siamo andati via. Non ho visto nessuno finire a terra». Per l'accusa il nucleo familiare sarebbe fuggito dopo il ferimento del 62enne, spinto contro dei vasi di fiori. Per la difesa anche gli imputati avevano riportato lesioni sporgendo denuncia. Per loro però la querela era stata poi archiviata. Prossima udienza il 23 maggio.