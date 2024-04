Il tentato furto con lo spray al peperoncino al centro commerciale: notificata una misura restrittiva

ANCONA – Aveva creato il caos all'interno di un centro commerciale, nel tentativo di asportare della merce, spruzzando spray urticante contro un dipendente ed un addetto alla sicurezza. Oltre a rispondere del reato di violenza privata, a carico della donna sono state adottate misure restrittive, in considerazione dei diversi precedenti specifici per reati contro la persona e contro il patrimonio. Tenendo conto delle modalità utilizzate per trafugare le merce, e dei precedenti a suo carico, la donna è stata ritenuta socialmente pericolosa. Per questo motivo le è stata notificata la misura del Foglio di Via Obbligatorio, con il quale il Questore le ha ordinato di lasciare il territorio comunale di Ancona nel quale le ha contestualmente vietato di ritornare per un periodo di due anni. La violazione della misura comporterà la reclusione da sei a diciotto mesi ed una multa fino a 10.000 euro.

Ma in considerazione della sua condotta, il Questore ha firmato nei suoi confronti anche la misura di prevenzione dell'Avviso Orale. La donna è stata invitata a cambiare immediatamente condotta di vita, e l’eventuale inadempienza avrà come conseguenza l’applicazione di un provvedimento più grave.