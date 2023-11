«Che hai da guardare?». Poi gli spruzza il peperoncino in faccia: condannato per lesioni

FABRIANO - Uno sguardo di troppo e poi si era ritrovato con il peperoncino spruzzato in faccia. «Che hai da guardare?», gli aveva detto un automobilista, 53enne, italiano, intento a far ripartire l’auto che dava dei problemi di accensione. L’uomo, irritato per il guasto alla vettura, si era indispettito quando ha visto una famigliola di marocchini attraversare la strada davanti a lui, con il capofamiglia che lo aveva guardato fisso mentre spingeva il passeggino del figlio. «Ma chi ti guarda stai calmo», gli avrebbe risposto. Il 53enne era sceso dalla vettura e aveva iniziato ad imprecare contro lo straniero. Poi aveva tirato fuori lo spray per spruzzarglielo addosso.

«Se lo racconti a qualcuno ti cerco, ti trovo e ti ammazzo». Il marocchino non si era lasciato intimorire. Aveva chiamato la polizia poi era andato in ospedale a farsi medicare gli occhi perché vedeva appannato. Poi si è messo a cercare per Fabriano l’individuo che lo aveva aggredito. Trovata l’auto lo aveva segnalato alla polizia ed era partita la denuncia. Ieri il 53enne è stato condannato dal tribunale di Ancona, giudice nel processo Martina Marinangeli, a nove mesi per tentata violenza privata e lesioni personali aggravate.