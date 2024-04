Spray al peperoncino dopo il furto al centro commerciale, denunciata per violenza privata

ANCONA - Dovrà rispondere di violenza privata la donna di 57 anni che sabato scorso, al centro commerciale “Il Conero”, in via Scataglini, alla Baraccola, ha spruzzato uno spray al peperoncino dopo aver commesso un furto di prodotti per l’igiene. Il valore esiguo della merce, spazzolini da denti, dentifricio e una crema per un valore totale di 15 euro, non ha fatto raffigurare il reato di tentata rapina. La ladra, residente a Numana, era stata fermata dopo le casse del supermercato Spazio Conad, da una addetta alla sicurezza. Poi era arrivato anche il direttore. Volevano controllarla perché era stata notata tra gli scaffali ad arraffare la merce. La donna si era agitata e parte della refurtiva le era caduta a terra. A quel punto ha estratto la bomboletta al peperoncino e l’ha spruzzata.

L’aria nella galleria è diventata irrespirabile e dal centro commerciale la gente presente ha iniziato a sentirsi mai poi c’è stata una uscita di massa sul parcheggio per prendere aria. Una trentina le persone che hanno accusato malori, medicati sul posto dalle ambulanze intervenute. Sul posto Croce Rossa, Croce Gialla e 118. Le indagini sono portate avanti dai carabinieri. L’episodio era avvenuto attorno alle 17, con il centro commerciale pieno di gente a quell’ora.