Lite all'alba, gli spruzzano addosso lo spray al peperoncino

ANCONA - Lite alle 5 di questa mattina in via De Gasperi. Secondo le prime ricostruzioni un uomo, marocchino di 37 anni, ha avuto bisogno delle cure mediche dopo essere stato aggredito con lo spray al peperoncino. Ancora sconosciuti i motivi, che sono in corso di accertamento. Sul posto la Croce Gialla e i carabinieri. L'uomo è stato portato a Torrette per i controlli del caso.