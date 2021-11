Si spara con il fucile da caccia, il corpo ritrovato dai parenti

Prende il fucile e si toglie la vita. La tragedia è avvenuta ieri mattina a Castiglioni di Arcevia. Un uomo di 80 anni ha impugnato l'arma da caccia e si è sparato.

A trovarlo a terra sono stati i parenti ma, quando l’equipe del 118 è arrivata, per la vittima non c’era più nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. Il magistrato di turno ha liberato la salma per i funerali, dal momento che la dinamica è apparsa subito chiara e non si è ravvisata la necessità di accertamenti medico legali. Stando a quanto riportato l'anziano da alcuni giorni sembrava più cupo del solito, ma nulla che facesse pensare all'intenzione di togliersi la vita. (Foto di repertorio).