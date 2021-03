Vaccinazioni, lo sportello per le prenotazioni del Centro Pergoli accoglierà anche i 70enni

I volontari del Gas (Gruppo amici per lo sport) saranno presenti al Centro Pergoli di piazza Mazzini per accogliere tanto gli ultraottantenni, quanto le persone dai 70 ai 79 anni, che da oggi 29 marzo hanno la possibilità di prenotare la vaccinazione

FALCONARA - Da domani 30 marzo lo sportello comunale per le prenotazioni online del vaccino sarà a disposizione anche dei 70enni.

I volontari del Gas (Gruppo amici per lo sport) saranno presenti al Centro Pergoli di piazza Mazzini per accogliere tanto gli ultraottantenni, quanto le persone dai 70 ai 79 anni, che da oggi 29 marzo hanno la possibilità di prenotare la vaccinazione. Restano confermati gli orari di apertura del servizio: dal martedì al venerdì dalle 10 alle 12. In questi ultimi giorni i volontari sono rimasti al Centro Pergoli soprattutto per fornire informazioni all’utenza, dato che la gran parte degli ultraottantenni si è già prenotata. Nell’ultima settimana sono state 95 le persone che si sono rivolte allo sportello comunale. Di queste, due hanno prenotato la vaccinazione, le altre hanno chiesto chiarimenti sui tempi di riprogrammazione degli appuntamenti (nel caso di appuntamenti annullati) o sulle attese per le vaccinazioni a domicilio.