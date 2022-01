«Sono SpongeBob e vengo da Bikini Bottom», delira lungo Corso Garibaldi: arriva la polizia

Pensava di trovarsi in pieno Oceano Pacifico, in fondo al mare e precisamente a Bikini Bottom, luogo dove avvengono le avventure di SpongeBob e dei suoi amici. Come se non bastasse credeva di essere proprio la celebre spugna gialla. Quello che non sapeva però è che intorno a lui non c'erano Mr Krab, Squiddi e Stella (gli amici di Spongebob) ma decine di anconetani che come ogni giorno stavano passeggiando lungo Corso Garibaldi. E' quanto successo nel tardo pomeriggio di ieri, a ridosso della chiusura dei negozi.

Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Gialla di Ancona e la polizia con le Volanti della Questura. L'uomo, un 35enne italiano in forte stato di agitazione, è stato quindi caricato in ambulanza e portato all'ospedale regionale di Torrette per accertamenti.