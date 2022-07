Fuma uno spinello seduto alla panchina del parco, cerca di ingannare i poliziotti: in tasca ha altra droga

ANCONA - Seduto su una panchina del parco tra via Scrima e via Pesaro, appena vede i poliziotti avvicinarsi getta a terra lo spinello. Inutile. Il 30enne ghanese è stato controllato e aveva addosso altri 2,5 grammi di marijuana, suddivisi in due involucri di cellophane.

L’uomo, in regola sul territorio nazionale, è stato sanzionato amministrativamente.