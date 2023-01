Nasconde uno spinello tra le mani, multato al parco per possesso di droga

ANCONA - Era seduto su una panchina, al parco, quando la polizia lo ha controllato. In mano nascondeva qualcosa e quando l’ha aperta davanti agli agenti aveva una sigaretta artigianale fatta di hashish e tabacco. È successo lunedì, attorno alle 15, nel parco pubblico che si trova tra via Osimo e via Senigallia. Era un giovane gambiano, di 24 anni. Spontaneamente ha poi estratto dalla tasca sinistra una bustina di colore azzurro contenente un altro quantitativo di hashish. All’interno dello zaino c’era un pacchetto di sigarette con all’interno un ulteriore piccolo quantitativo sempre di hashish. Il giovane ha detto che era per uso personale. È stato multato per detenzione di sostanza stupefacente. La droga è stata sequestrata.