Butta via la sigaretta appena vede la polizia, era uno spinello: denunciato 26enne

ANCONA – Passavano per controlli quando hanno notato due giovani, in via Sacco e Vanzetti, alla Baraccola, vicini ad un'auto ferma al centro della strada. Alla vista delle Volanti, uno dei due ha lasciato cadere dalla mano destra un oggetto simile ad una sigaretta e ha tentato rapidamente di occultarla con il piede. Gli agenti l'hanno recuperata. Era fatta artigianalmente, con hashish e tabacco, del peso di 0,20 grammi. Durante il controllo il giovane che se ne era disfatto, un 26enne, era nervoso ed agitato e così è stato anche perquisito ma l'esito è stato negativo. In relazione alla droga rinvenuta il 26enne ha detto che era per uso personale ed è stato quindi multato come prevede la legge. Contestualmente, la sostanza rinvenuta è stata sequestrata per i successivi esami forensi affidati alla polizia scientifica.