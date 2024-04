Gettano uno spinello a terra alla vista degli agenti, scoperti con l'hashish in tasca

ANCONA – Avevano lasciato cadere a terra una sigaretta “artigianale”, convinti di non essere visti dalle forze d’ordine. Ma una volta perquisiti, hanno consegnato la sostanza stupefacente nascosta all’interno dei giubbetti. Due ragazzi, di ventiquattro e ventotto anni sono stati segnalati nel pomeriggio di ieri dopo il l’ispezione effettuata dagli agenti, che li avevano notati ed avevano deciso di procedere ad un controllo più accurato. L’hashish ritrovato, del peso complessivo di circa 5 grammi e racchiusa in un involucro di plastica, è stato sequestrato ed il ragazzo ha dichiarato di detenerlo per uso personale.

Nel corso delle operazioni “Alto Impatto”, sono state 165 le persone identificate, di cui circa 89 i soggetti gravati da precedenti giudiziari e di Polizia. I veicoli monitorati sono stati 63, con 4 posti di controllo dislocati nelle zone più sensibili dei quartieri dorici presi in esame. Tra questi anche diversi esercizi commerciali ispezionati dai quali nessuna irregolarità è emersa. Inoltre, durante il servizio, un ragazzo ventunenne di origine egiziana è stato denunciato in quanto trovato in possesso di un permesso di soggiorno scaduto da oltre un anno e non era in grado di fornire alcun valido documento di identità, né un titolo che potesse attestare la sua regolare presenza sul territorio nazionale.