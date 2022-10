Spinelli all'uscita della scuola, due ragazzi nei guai. Controlli intensificati negli istituti anconetani: ecco la brochure contro gli abusi

ANCONA – Controlli fuori dalle scuole per prevenire il disagio giovanile. Ha avuto subito un risultato il servizio della polizia, disposto dal questore Cesare Capocasa, negli istituti scolastici della città. Gli agenti di prossimità e la squadra dei cinofili sono impegnate all'ingresso e all'uscita dei plessi per garantire sicurezza e prevenire reati più gravi. Proprio durante uno dei servizi messi in atto questi giorni è stato possibile pizzicare due studenti, un ragazzo e una ragazza, intenti a fumare spinelli.

E' stata una pattuglia delle Volanti, vicino ad una scuola, a notare il gruppetto di giovani. In due avevano gli spinelli e alla vista dei poliziotti hanno cercato di nasconderli. La ragazza è stata la prima, ormai palesemente scoperta. A consegnare la sigaretta a base di droga agli agenti. Il ragazzo, nella convinzione di non essere stato visto, ha provato a disfarsene ma i poliziotti hanno recuperato lo spinello insieme ad un altro quantitativo di hashish, 0, 5 grammi. Il giovane è stato anche perquisito e dentro il suo zaino è stato trovato un grinder in materiale metallico contenente residui di sostanza stupefacente del tipo marijuana. A carico dei due ragazzi è stata contestata la violazione per il possesso di sostanza stupefacente per uso personale. Nell'ambito dei controlli nelle scuole, questa mattina i poliziotti si sono recati alle “Donatello”, dell'istituto comprensivo “Cittadella-Margherita Hack”, mentre lo scorso martedì sono stati alla Scuola “Pascoli” di via Ferrucci. I controlli della polizia sono una delle diverse iniziative, volte ad avvicinare i giovani alla legalità ed a contrastare fenomeni odiosi come il bullismo o lo spaccio di sostanze stupefacenti, in prossimità di luoghi di aggregazione per i giovani come le scuole.

«L’educazione è il principale strumento per combattere fenomeni devianti e in grado di corrompere le coscienze dei nostri giovani ragazzi – commenta il questore Capocasa -. Una società civile deve mettere la formazione degli uomini e delle donne di domani al primo posto e per questo motivo è uno degli obiettivi prioritari degli operatori di polizia, al servizio dei cittadini e della collettività». Nelle scuole saranno diffuse brochure, ideate dalla questura di Ancona, con la collaborazione della Confartigianato di Ancona e Pesaro e con l’Ufficio Scolastico Provinciale, diretta a prevenire alcuni dei fenomeni più diffusi tra i giovani, ovvero l’abuso di alcool e sostanze stupefacenti, il gioco online, nonché bullismo e cyberbullismo.