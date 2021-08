Parte la fiammata dalla bombola a gas: paura in spiaggia

Paura ieri pomeriggio alla spiaggia Urbani di Sirolo: un principio di incendio è divampato da una bombola del gas che si trovava all’interno di uno dei capanni in cemento. Lo spazio, utilizzato anche per cucinare, ha dei fornelli alimentati a gas appunto. A quanto si apprende si sarebbe verificato un distacco del tubo che collega la bombola al fornello provocando la fuoriuscita del gas e la fiammata. Immediatamente è scattato l’allarme e il personale degli stabilimnti sono intervenuti con gli estintori per spegnere le fiamme ed evitare il peggio. Tanta la paura tra i bagnanti che si stavano godendo il sole e il mare in relax.

Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco antincendio boschivi. Per fortuna non si sono verificati danni a cose o persone. Sono arrivati in spiaggia anche i carabinieri per effettuare le opportune verifiche all’impianto.