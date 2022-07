Si ferisce sulla spiaggia di San Michele, paura per un turista: deve intervenire l'idroambulanza

SIROLO - Paura nel pomeriggio di oggi per un turista rimasto ferito lungo la spiaggia di San Michele. L'uomo si è infatti causato accidentalmente una lesione ad un arto inferiore. Sul posto sono dovuti intervenire gli operatori della Croce Rosa di Ancona, in postazione fissa presso il porto di Numana.

I soccorritori hanno stabilizzato il paziente e lo hanno caricato sull'idroambulanza grazie al dispositivo di galleggiamento. Poi il turista è stato trasportato al porto di Numana dove ad attenderlo c'era un'ambulanza territoriale inviata dalla centrale operativa. Il paziente si trova al pronto soccorso dell'ospedale di Osimo con un codice di media gravità per tutte le cure del caso. L'intervento è avvenuto in collaborazione con i guardaspiggia presenti sul posto ed in coordinamento con la guardia costiera.