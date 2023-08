Tintarella completamente nudi in spiaggia, quattro persone multate

POTENZA PICENA - Nudisti in spiaggia, la polizia locale fa scattare i controlli. Succede nei pressi dell'ex Babaloo. Quattro le persone sanzionate mentre si stavano godendo la tintarella completamente nudi. Multe anche per due persone che avevabno portato i cani in spiaggia senza curarsi del divieto. Il controllo è scattato nella zona nord di Potenza Picena dopo diverse segnalazioni.