Videocamere puntate sui dipendenti, loro non lo sapevano: attività sospesa

FABRIANO - I carabinieri di Fabriano hanno sospeso due attività commerciali, negozi di commercio al dettaglio di abbigliamento e altri prodotti non alimentari, per questioni amministrative. E’ l’esito del controllo congiunto, che si è tenuto, nei giorni scorsi, in città, con il Nucleo carabinieri Ispettorato del lavoro di Ancona insieme ai militari in divisa e in borghese compagnia fabrianese. In primo piano il rispetto della normativa sul lavoro.

In entrambi i casi non risultava il documento valutazione rischi. In un caso, appena il documento è stato prodotto, l’attività ha potuto riaprire. Nel dettaglio, dal controllo, è emersa anche la mancanza della nomina del medico competente ed è stata riscontrata anche un’altra irregolarità: l’installazione di impianti o le apparecchiature di controllo, richiesti da esigenze di sicurezza del lavoro con la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, ma senza l’autorizzazione dei dipendenti. Per queste violazioni sono state elevate sanzioni amministrative, alle due attività, per complessivi 12mila euro.