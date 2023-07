Spese facili in Regione, sentenza in serata. Se condannato il sindaco Daniele Silvetti verrebbe sospeso

ANCONA - Niente repliche si va direttamente in camera di consiglio. È attesa per oggi, dopo le 18, la sentenza per il processo delle spese facili in Regione. Il collegio penale del tribunale di Ancona, presieduto dalla giudice Edi Ragaglia, si è ritirato attorno alle 10 dando appuntamento ad accusa e difese a dopo le 18 per la lettura del verdetto. Tra gli imputati, sono rimasti in 38, tutti accusati di peculato, c’è anche il sindaco di Ancona Daniele Silvetti. In caso di condanna il primo cittadino, stando alla legge Severino, verrebbe sospeso dalla carica per 18 mesi, i tempi che intercorrono per fare appello. La vicenda è quella dei consiglieri regionali e addetti ai gruppi consiliari in carica tra il 2008 e il 2012 che avrebbero, stando alle accuse, utilizzato soldi pubblici per spese personali. Nel mirino della guardia di finanza erano finiti i costi per libri, pranzi, spostamenti, acquisti di occhiali, donazioni di beneficenza e altro. Contestata la spesa di 1,2 milioni di euro assegnati ai gruppi consiliari in quegli anni. A Silvetti sono contestate spese tra il 2010 e il 2012, quando ha ricoperto la carica di consigliere regionale e capogruppo in regione (per Futuro e Libertà). Spese attorno ai 5mila euro e relative soprattutto a dei contratti di collaborazione e convegni.

Per sette posizioni (oltre ai 31) il pm Ruggiero Dicuonzo ha fatto richieste tra assoluzioni e sopraggiunta prescrizione. Un 39esimo imputato, Pietro Enrico Parrucci, di San Ginesio, era uscito già a novembre scorso dal procedimento per sopraggiunta morte (è morto il 29 ottobre scorso dopo una malattia, a 70 anni). Queste tutte le richieste del pm. 3 anni per: Adriano Cardogna, Sandro Donati, Paolo Eusebi, Dino Latini, Maura Malaspina, Enzo Marangoni, Erminio Marinelli, Francesco Massi Gentiloni, Giulio Natali, Mirco Ricci, Daniele Silvetti. 2 anni e 10 mesi per: Luca Acacia Scarpetti, Raffaele Bucciarelli, Valeriano Camela, Mirco Carloni, Graziella Ciriaci, Elisabetta Foschi, Sara Giannini, Paola Giorgi, Marco Luchetti, Luca Marconi, Almerino Mezzolani, Rosalba Ortenzi, Fabio Pagnotta, Paolo Perazzoli, Paolo Petrini, Moreno Pieroni, Angelo Sciapichetti, Umberto Trenta. 2 anni per: Gianluca Busilacchi, Giancarlo D'Anna. Assoluzione per: Fabio Badiali, Giuseppe Canducci, Massimo Di Furia, Enzo Giancarli, Giuseppe Pieroni, Gino Traversini. Prescrizione per Guido Castelli. Estinzione del reato: Pietro Enrico Parrucci.