Spese facili in Regione, in 16 escono dal processo: i reati si sono prescritti

ANCONA – In 16 escono dal processo, per 39 si continua. Subisce un consistente sfoltimento il procedimento per le spese facili in Regione, in corso al tribunale dorico e inizialmente a carico di 55 imputati tra ex consiglieri e addetti ai gruppi consiliari. Ieri per 16 posizioni è sopraggiunta la prescrizione essendo i testi di peculato contestati riferiti agli anni 2008, 2009 e 2010. Per due imputati inoltre è stato evidenziato il non doversi procedere per il ne bis in idem, perché già condannati con sentenza irrevocabile della Corte di Appello di Ancona del 23 maggio 2022. Non possono quindi restare a processo per gli stessi reati per cui è già stato deciso un verdetto.

Dopo dieci anni di tira e molla giudiziario il collegio penale del tribunale di Ancona, presieduto dalla giudice Edi Ragaglia, ha deciso per il non doversi procedere per Giuliano Brandoni, Antonio D'Isidoro, Roberto Giannotti, Leonardo Lippi, Katia Mammoli, Luigi Minardi, Fabio Pistarelli, Cesare Procaccini, Franca Romagnoli, Vittoriano Solazzi, Franco Sordoni, Oriano Tiberi, Luigi Viventi e Roberto Zaffini. Per Ottavio Brini e Franco Capponi il non doversi procedere per intervenuta prescrizione riguarda tutte le contestazione ad eccezione delle spese per omaggi e doni natalizi «limitatamente alle quali – ha deciso il collegio penale - va invece dichiarato il non doversi procedere per il ne bis in idem». Sotto accusa spese personali fatte tra il 2008 e il 2012 utilizzando soldi pubblici. Nel mirino della guardia di finanza erano finiti i costi per libri, pranzi, spostamenti, acquisti di occhiali, donazioni di beneficenza e altro. Contestata la spesa di 1,2 milioni di euro assegnati ai gruppi consiliari in quegli anni.