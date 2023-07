Otto anni di processo per arrivare ad una assoluzione con formula piena. Ecco tutto l’iter giudiziario delle spese facili

ANCONA - Dal 2015, con la chiusura delle indagini preliminari per 66 indagati, al 2023, con l’assoluzione con formula piena (il fatto non sussiste) di 38 imputati rimasti a processo per peculato. Otto anni di aule di tribunale. Erano spese personali come libri, pranzi, occhiali, donazioni a fondazioni di beneficenza, servizi televisivi, convegni, pubblicità e spostamenti che sarebbero stati pagati con i soldi pubblici che la procura, con il pm Ruggiero Dicuonzo (l’inchiesta fino alla chiusura indagini aveva visto anche la pm Giovanna Lebboroni), contestava. Dopo un tira e molla giudiziario, fatto di pareri di non colpevolezza e di ricorsi arrivati fino alla Corte di Cassazione, e a 15 anni dai fatti contestati (sotto accusa le legislature tra il 2008 e il 2010) si è chiuso ieri il procedimento più corposo per le spese facili del consiglio regionale delle Marche. Un processo che stentava a decollare per rinvii, difetti di notifiche ed eccezioni presentate dalle difese di ben 55 imputati iniziali, tra consiglieri e addetti ai gruppi consiliari. Un procedimento che si era incanalato dopo il non luogo a procedere del 2016 deciso dal gup Francesca Zagoreo ma annullato a gennaio 2018 dalla Corte di Cassazione a cui era ricorsa la procura. Dopo il parere della suprema corte gli atti erano tornati all'udienza preliminare per 60 persone. In quattro avevano scelto l'abbreviato, Adriana Mollaroli, Stefania Benatti, Giovanni Zinni e Lido Rocchi, trovando poi l'assoluzione in Appello. Gli stessi a novembre del 2019 erano stati condannati in primo grado.

Anche Francesco Acquaroli, oggi presidente della Regione ma all'epoca incriminato come consigliere, aveva optato per l'abbreviato e in primo grado fu assolto. Le indagini della procura dorica erano per le presunte irregolarità commesse tra il 2008 e il 2012 da parte di 61 consiglieri e 5 addetti ai gruppi. Ad impugnare il non luogo a procedere della Zagoreo erano stati l'allora procuratrice capo di Ancona Elisabetta Melotti e il pm Ruggiero Dicuonzo, che deteneva il fascicolo. Una strada a parte l'avevano presa chi, sin dall'inizio, dall'udienza preliminare del 2016 della Zagoreo, aveva deciso di procedere con l'abbreviato: Giacomo Bugaro (ex Pdl), l'ex presidente della Regione Marche Gian Mario Spacca, Oscar Roberto Ricci (Pd) e Francesco Comi (ex segretario Pd). Per loro si è arrivati alla sentenza della Corte di Appello di Perugia, è di ottobre 2021, anche qui dopo un tira e molla giudiziario. Assolti Ricci e Comi, condannati Bugaro (1 anno e 6 mesi) e Spacca (1 anno e 8 mesi). Andrea Filippini, all'epoca collaboratore della segreteria Idv, era uscito dal calderone prima del ricorso in Cassazione. Un consigliere imputato invece, Massimo Binci, nel frattempo era deceduto e quindi era stato decretato il non doversi procedere. Per la Procura non erano chiare le finalità istituzionali dei rimborsi perché sarebbero stati usati fondi pubblici per spese private. Era stata contestata la spesa di 1,2 milioni di euro assegnati ai gruppi consiliari in quegli anni. Spacca e Bugaro hanno fatto ricorso in Cassazione. La suprema corte con la sentenza di febbraio scorso ha annullato il giudizio di appello rinviando alla Corte di Appello di Firenze che ad oggi non ha ancora fissato udienza. Per chiudere il cerchio manca solo le loro posizioni.