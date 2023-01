Si spegne la vetrina di Paco’s: dopo 52 anni chiude lo storico negozio. La titolare: «Mi godrò la pensione»

ANCONA - Una scelta difficile, ma scaturita da un pensiero maturato nel tempo: «questo lavoro non mi rispecchia più - ha detto Anna Maria Recchi, titolare del negozio di abbigliamento Paco's, da 52 anni in corso Mazzini -, mi godrò la pensione». Di più la commerciante non vuole dire. Sicuramente la decisione di lasciare l’attività è stata piuttosto sofferta. Così ha preferito scrivere di suo pugno qualche riga di ringraziamento ai clienti e farne un poster che si trova in bella mostra in vetrina. «Si chiude un capitolo meraviglioso della mia vita - ha scritto Anna Maria Recchi - voglio innanzitutto ringraziare i clienti che hanno creduto in me, che hanno apprezzato il lavoro svolto in questi anni, dandomi completa fiducia nella scelta degli abiti ed accessori sia per la loro qualità che per i giorni più importanti». Parole che lasciano trasparire la grande passione che la commerciante ha messo nel suo lavoro e la cura che ha sempre avuto nel servire e consigliare i suoi clienti. «Sono grata di aver ricevuto la vostra amicizia, affetto e soprattutto stima - continua il lungo messaggio - regalandomi sorrisi, soddisfazioni, chiacchiere ed innumerevoli complimenti». Negli anni, ad affiancare Anna Maria, c’è stata la grande amica e collaboratrice Manuela Guerra, a cui la titolare del negozio rivolge una dedica speciale: «un ringraziamento di cuore va alla mia preziosa collaboratrice, amica, confidente Manuela Guerra che mi ha sempre supportata e sopportata sia nei momenti felici che in quelli più difficili. Un vero angelo custode». Dunque il mondo del commercio anconetano saluta una sua storica rappresentante, e Anna Maria si congeda con augurio nel suo stile raggiante: «Auguro buona vita e gioia a tutti voi».