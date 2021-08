Brucia la spazzatrice stradale, paura all'alba: intervengono i vigili del fuoco

Torna l'incubo incendi a Senigallia. Dopo lo spaventoso rogo di lunedì 16 agosto in via Cellini questa notte i vigili del fuoco sono intervenuti in via Perilli per una spazzolatrice adibita alla pulizia delle strade andata a fuoco.

La squadra di Senigallia è intervenuta alle 5,30 del mattino con due autobotti e ha spento le fiamme che avevano avvolto completamente il mezzo. Hanno utilizzato del liquido schiumogeno e messo successivamente in sicurezza l'area dell'intervento. Non si segnalano danni a persone. Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri di zona.