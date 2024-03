Spari in via Flavia, chiesti 30mila euro di risarcimento per il tifoso gambizzato

ANCONA - È in grado Alessandro Giordano di risarcire i danni al 22enne a cui sparò ad una gamba più di un anno fa, in via Flavia? Lo vuole accertare il gip Carlo Masini che oggi doveva esprimersi sulla richiesta di messa alla prova (Map) avanzata dai legali dell’ex agente, per evitare un processo per lesioni aggravate dall’uso dell’arma e dai futili motivi. La Map in una cooperativa sociale era stata avanzata nell’udienza del 14 febbraio scorso dai difensori di Giordano, gli avvocati Paolo Campanati, Michele Magistrelli e Marco Chiarugi, ma è ancora in sospeso. Il gip ha rinviato l’udienza al 12 giugno prossimo per capire lo stato di solvibilità dell’ex poliziotto (dopo il fatto è stato destituito dal ministero e ha perso anche il ricorso al Tar contro il licenziamento).

La richiesta di accertare se Giordano ha denaro a sufficienza per risarcire i danni a Nicoló Giommi, 22 anni, tifoso dell’Ancona calcio a cui ha sparato la notte del 21 gennaio del 2023, in via Flavia, dopo un litigio avuto con lui e altri suoi amici tifosi in una discoteca della Baraccola, è stata chiesta in subordine all’opposizione alla messa alla prova dal legale dello stesso ferito, l’avvocato Michele Di Ruggero. Il 22enne, che riporto un mese di prognosi, chiede un risarcimento danni di 30mila euro. Intanto il 19 giugno verrà discussa sempre davanti al gip, l’opposizione all’archiviazione per le denunce per lesioni che Giordano ha fatto nei confronti di Giommi e di altri tre giovani che la notte di gennaio erano in via Flavia e lo avrebbero aggredito.