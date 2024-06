Spari in via Flavia, messa alla prova in sospeso per l’ex poliziotto: slitta l’accertamento patrimoniale

ANCONA - Se Alessandro Giordano è in grado di risarcire i danni al 22enne a cui sparò ad una gamba più di un anno fa, in via Flavia, si saprà dopo l’estate. Slitta infatti l’accertamento patrimoniale che il gip Carlo Masini ha chiesto di fare alla guardia di finanza come voluto anche dalla parte offesa. I militari devono scandagliare le possibilità economiche dell’ex poliziotto per vedere se è in grado di risarcire o meno il tifoso dell’Ancona calcio Nicoló Giommi a cui sparò la notte del 21 gennaio 2023, ferendolo ad una gamba. Un accertamento che è vincolante per la messa alla prova che l’ex agente ha chiesto di fare per evitare il processo per lesioni aggravate dall’uso dell’arma e dai futili motivi ed avanzata sempre al gip dagli avvocati Paolo Campanati e Michele Magistrelli a cui ha affidato la difesa. La Map in una cooperativa sociale era stata avanzata nell’udienza del 14 febbraio scorso.

La richiesta di accertare se Giordano ha denaro a sufficienza per risarcire i danni a Giommi, è stata chiesta in subordine all’opposizione alla messa alla prova dal legale dello stesso ferito, l’avvocato Michele Di Ruggero. Il 22enne, che riportò un mese di prognosi e dei punti di invalidità, chiede un risarcimento danni di 30mila euro. I finanzieri non hanno completato ancora l’accertamento pertanto l’udienza prevista per oggi è stata rinviata all’11 settembre. Giordano dopo il fatto è stato destituito dal ministero e ha perso anche il ricorso al Tar contro il licenziamento.