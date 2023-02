Via Flavia, ricostruzione in 3D dell'evento e perizia balistica: si esaminano i vestiti del 21enne ferito da Alessandro Giordano

ANCONA – Si procede con una terza perizia per fare luce sui punti ancora oscuri della sparatoria di via Flavia, quella avvenuta il 21 gennaio scorso ad Ancona. Il poliziotto Alessandro Giordano, 40 anni, non in servizio, aveva fatto fuoco su un giovane tifoso dell'Ancona, di 21 anni, Nicolò Giommi, rimasto ferito ad una gamba. Il ragazzo lo aveva raggiunto sotto casa, insieme ad altri amici dopo una lite avvenuta porche ore prima in discoteca per vecchie ruggini. A disporre il terzo accertamento è stata la Procura. E' un accertamento di tipo balistico, per analizzare la rilevazione dei residui di sparo sui pantaloni attinti dal proiettile e indossati dal 21enne la sera quando è stato ferito. L'incarico è stato affidato questa mattina ad un poliziotto della Scientifica, Gaetano Rizza, che si dovrà occupare nello stesso atto anche di ricostruire in 3D la dinamica dei fatti avvenuti.

L'esperto utilizzerà le tracce prese durante il sopralluogo in via Flavia e le testimonianze raccolte. Per le due perizie ha preso 60 giorni di tempo. Questa mattina sono stati conferiti gli incarichi anche per le altre due consulenze di parte sempre chieste dalla Procura, quella su due cellulari, uno del poliziotto e l'altro del 21enne, affidata all'analista forense Luca Russo che si è preso 60 giorni di tempo e quella al medico legale Mauro Pesaresi che dovrà accertare se il colpo esploso poteva uccidere il giovane. Pesaresi avrà 30 giorni di tempo. Per la perizia medico legale gli avvocati del poliziotto indagato per tentato omicidio aggravata dalla premeditazione e dall'utilizzo dell'arma hanno nominato un proprio consulente, la dottoressa Loredana Buscemi.