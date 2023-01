Dopo la sparatoria il caos in pronto soccorso: alta tensione tra gli amici dei feriti in sala di attesa

ANCONA - Il primo ad arrivar ein pronto soccorso è stato il 21enne ferito dal colpo di arma da fuoco in via Flavia. Il ragazzo è arrivato a Torrette poco dopo le 4,30, non in pericolo di vita. Due ore dopo è arrivato il 40enne che ha sparato. Si tratterebbe, secondo una prima rcostruzione, di un poliziotto. Aveva vari traumi contusivi.

Subito dopo, in Pronto soccorso, sono arrivati due gruppi di persone, presumibilmente amici dell'uno e dell'altro. In sala di attesa hanno dato vita a un acceso diverbio con momenti di tensione. Sul posto, oltre alla polizia, c'era anche una pattuglia dei carabinieri e il personale della vigilanza privata, che hanno riportato la calma.