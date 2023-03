SPARATORIA NELLA NOTTE A POSATORA

ANCONA - L'auto non si ferma all'alt in via del Castellano, scatta l'inseguimento dei carabinieri fino a Posatora. Nel tentativo di fermare i due fuggitivi, un uomo e una donna, un militare avrebbe sparato un colpo di pistola mirando alla carrozzeria della Polo in corsa: proiettile che, secondo una prima ricostruzione, avrebbe ferito il conducente. Durante la fuga sembra che l'auto sia stata bloccata una prima volta e che l'autista della Polo avesse cercato di investire uno dei due carabinieri per poi riprendere la marcia. I due sono stati poi bloccati intorno alle 4 in via del Fornetto. Si tratta di un uomo di 50 anni, portato all'ospedale regionale di Torrette dalla Croce Gialla. E' stato sottoposto a intervento chirurgico, ma non sarebbe in pericolo di vita. Esatta dinamica ancora in fase di accertamento.

IN AGGIORNAMENTO