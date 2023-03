La targa falsa, la manovra per investire il carabiniere e i due spari del militare: la notte di Posatora

ANCONA - Non si ferma all’alt dei carabinieri, anzi accelera e da via del Castellano nasce un’inseguimento per diversi chilometri. Lui è un 53enne di Osimo e viaggiava con una 52enne di Castelfidardo a bordo di un’auto con targa verosimilmente falsa. In un primo momento la gazzella è risucita a fermare la Polo in fuga, con uno speronamento poco prima di Posatora: entrambe le vetture sono fintie sul guardrail e, mentre i fuggitivi sono rimasti in macchina, un militare è sceso e andato verso di loro. E’ stato in questo momento che il 50enne, secondo quanto ricostruito finotra, ha innestato la retromarcia tentando di investire il carabiniere. Il militare ha estratto la pistola e sparato due colpi: uno ad altezza ruote per fermare la nuova fuga, un altro proiettile ha trapassato il bagagliaio ed è finito sulla parte bassa della spalla del conducente. La fuga è finita in via del Fornetto: l’uomo è sotto intervento chirurgico e verrà denunciato. Indagini in corso per accertare i dettagli dell’accaduto. In mattinata accertamenti della scientifica sull'auto.