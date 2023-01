Sparatoria nella notte, a esplodere il colpo contro il 21 enne è stato un poliziotto: fermato

ANCONA - E' stato un poliziotto in servizio fuori provincia a esplodere il colpo d'arma da fuoco contro il 21enne questa notte in via Flavia. L'uomo, 40 anni, è stato fermato dai colleghi della questura di Ancona. Secondo una prima ricostruzione, ha estratto la pistola al culmine di una lite nella quale lui stesso è rimasto ferito a causa delle percosse. E' arrivato in ospedale all'alba, circa due ore dopo il ragazzo ferito dal proiettile, con varie contusioni. Entrambi non sono in pericolo di vita. Ancora da accertare i motivi dell'accaduto.