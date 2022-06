Litigano per il corso, poi volano minacce: giovane aggredito alle spalle

ANCONA - Minacciato e colpito con uno schiaffo alle spalle: così un 25enne di origine tunisina è stato denunciato ieri sera dalla polizia per percosse e minacce nei confronti di un 24enne italiano.

I due ragazzi avrebbero avuto poco prima un litigio, scoppiato per futili motivi, in corso Mazzini poi il tunisino avrebbe minacciato il coetaneo colpendolo alle spalle con uno schiaffo. Gli operatori della Volante, dopo aver ricevuto una descrizione dell’aggressore, lo hanno rintracciato poco distante e accompagnato in questura per gli accertamenti del caso. Nel frattempo anche l’italiano è andato negli uffici di via Gervasoni per sporgere denuncia.

Intanto continua l’intensificazione dei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore su indicazione del Prefetto in sede di Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica. Venerdì e sabato, in particolare, l’attenzione è stata rivolta alla zona del centro cittadino, con particolare riferimento a Corso Garibaldi e piazza Cavour, con posti di controllo e pattuglie appiedate, anche con il coinvolgimento del poliziotto di prossimità. Quest'attività ha permesso, nelle ultime 48 ore, di identificare nelle vie centrali 247 persone e di controllare 114 veicoli.