Spacciano fuori dalla scuola, dopo la condanna arrivano i daspo urbani per quattro pusher

MONTEMARCIANO – Arrivano quattro daspo urbani per altrettanti spacciatori condannati a dicembre scorso per droga. Una indagine articolata che aveva visto all'opera i carabinieri del Radiomobile di Senigallia e quelli della stazione di Montemarciano. Tutto era iniziato ad aprile dello scorso anno, dopo un controllo fatto ad un giovane e trovato con 20 grammi di hashish. I carabinieri avevano ricostruito l'attiva di spaccio dei ben quattro persone, vicino alle scuole cittadine e vicino ai locali di intrattenimento. Tra gli acquirenti c'erano anche diversi minorenni. A settembre scorso erano state emesse le misure cautelari per tutti, finiti agli arresti domiciliari. A dicembre la condanna per spaccio che è diventata ora definitiva perché non c'è stato ricorso in appello. Per questi i carabinieri hanno chiesto alla questura anche di emettere il daspo che è stato firmato dal questore Cesare Capocasa. I quattro non potranno girare in prossimità delle aree urbane. I quattro sono tutti italiani: due di origini foggiane e due nati della provincia di Ancona. Hanno tra i 20 e i 50 anni, già noti alle forze dell'ordine.

A loro è vietato l'accesso alle aree interessate dai fatti, con divieto di stazionare anche nelle immediate vicinanze dei locali pubblici presenti in loco per il periodo di 2 anni e divieto di accedere all’interno di tutti i pubblici esercizi ed i

locali di pubblico trattenimento che si trovano in piazza Magellano, via del Lungomare, via delle Querce e zone limitrofe. Agli stessi è stata anche inibita la possibilità di avvicinarsi alle aree della zona in cui sono presenti istituti scolastici. Il questore ha espresso parole di soddisfazione e compiacimento «per l’ottima sinergia operativa tra gli uffici, grazie alla quale si stanno ottenendo importanti risultati nella rapida individuazione dei responsabili di condotte criminose».