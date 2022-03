Con l'auto sempre nei luoghi dello spaccio: arrestati due ventenni

OSIMO – Due giovani ventenni jesini sono stati arrestati dalla polizia sabato sera con hashish e cocaina. In casa avevano poi altra droga nascosta. Il giudice nei loro confronti ha disposto nei loro confronti gli arresti domiciliari.

Gli investigatori del Commissariato, diretti dal dottor Stefano Bortone, nei giorni precedenti avevano notato sempre la stessa auto che, con movimenti sospetti, si aggirava nei luoghi frequentati dai giovanissimi della zona. Localizzato il veicolo, gli agenti hanno eseguito la perquisizione. Il ragazzo 23enne, incensurato, è stato trovato in possesso di oltre 4 etti di hashish, suddiviso in panetti, qualche grammo di cocaina e la somma di 340 euro frutto di precedenti illecite cessioni. Veniva quindi dichiarato in arresto ed accompagnato presso gli uffici di polizia per le formalità di rito.

La stessa sera i poliziotti hanno perquisito la casa dell’altro ragazzo, un ventenne sempre residente nello jesino, scoprendo altro stupefacente: tre etti circa, suddivisa in panetti e pezzi grossolanamente tagliati, ma anche diversi bilancini di precisione, una lampada utilizzata per la coltivazione in casa di piantine di marijuana, tantissimi involucri in cellophane e nastro adesivo utilizzati per confezionare panetti di hashish e la somma di circa 8mila euro frutto dell’illecita attività. Al termine della perquisizione anche il 20enne è stato arrestato per possesso ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. Tutto il materiale rivenuto è stato sequestrato. Gli arrestati sono stati posti ai domiciliari in attesa dell'udienza di convalida svolta ieri pomeriggio. Il Gip ha disposto per entrambi gli arresti domiciliari, con divieto di uscire senza autorizzazione e di comunicare con persone diverse dai conviventi.